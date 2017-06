Berlin (ots) - Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Verlogenheit in der Klimapolitik vorgeworfen. "Angela Merkel hat in ihrer Regierungszeit den Klimaschutz nie ernst genommen. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Gabriel hat sie alles verhindert, was dazu geführt hätte, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten kann", sagte sie im Interview mit dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Es sei "verlogen, wenn sie sich jetzt wieder die grüne Jacke der Klimaretterin überstreift". Es reiche nicht, auf US-Präsident Donald Trump zu schimpfen. "Man muss jetzt handeln", mahnte Göring-Eckardt.



