Uber sieht sich mit mehreren Vorwürfen konfrontiert. Jetzt möchte der Verwaltungsrat von Uber laut einem Medienbericht über eine Beurlaubung von Uber-Chef Travis Kalanick beraten.

Möglicherweise wird der Uber-Chef Travis Kalanick bald beurlaubt. Außerdem wollten die sieben Verwaltungsräte über Empfehlungen aus dem Ermittlungsbericht zu Vorwürfen von Sexismus und Diskriminierung bei dem Fahrdienst-Vermittler sprechen, schrieb das "Wall Street Journal" am Sonntag. Der Verwaltungsrat wolle sich am Sonntagmorgen kalifornischer Zeit in der Nähe von Los Angeles versammeln, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Uber und Kalanick gerieten in den vergangenen Wochen immer stärker unter Druck. Das wegen seiner aggressiven Firmenkultur und Wachstumsstrategie musste ...

