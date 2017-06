Seit den Angriffen auf das Iraner Parlament am Mittwoch sind knapp 50 Personen festgenommen wurden. Laut dem für die Geheimdienste zuständigen Minister sollen weitere Terrorzellen identifiziert und zerschlagen werden.

Der Iran hat nach den Anschlägen in Teheran mit 17 Toten mittlerweile fast 50 Personen festgenommen und will den mutmaßlichen Drahtzieher getötet haben. Der Verantwortliche für die Angriffe auf das Parlament und das Mausoleum von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini sei am Samstag von Sicherheitskräften getötet worden, sagte der für die Geheimdienste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...