Die Linken fordern einen Richtungswechsel in der Politik, 1050 Euro Mindestrente und einen Mindestlohn von zwölf Euro. Nach drei Tagen Parteitag steht das Wahlprogramm. Einen rot-rot-grünen Anstrich hat es nicht.

Mit der Forderung nach radikaler Umverteilung und einer Kehrtwende in der Außenpolitik zieht die Linke in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Hannover beschloss am Sonntag ein Wahlprogramm, das eine Millionärssteuer von 75 Prozent vorsieht, eine Grundsicherung von 1050 Euro anstelle von Hartz IV, die Abschaffung der Nato und ein Ende aller Bundeswehreinsätze. "Wir wollen die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändern", sagte Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht, die ihre Partei zusammen mit Dietmar Bartsch in den Wahlkampf führt.

Von SPD und Grünen grenzte die Linke sich auf dem dreitägigen Parteitag bewusst ab, schlug die Tür für eine rot-rot-grüne Koalition aber nicht zu. Erklärtes Wahlziel für den 24. September sind mindestens zehn Prozent der Stimmen - nach 8,6 Prozent 2013. "Es geht darum, so stark zu werden, dass wir die anderen vor uns hertreiben können", sagte Wagenknecht vor rund 500 Delegierten.

Das 100-seitige Wahlprogramm hat den Titel "Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle". Das Wort "Frieden" wurde ...

