Keine Starts und Landungen sowie ein vorsorglich gesprengter Rucksack: Ein Alarm wegen verdächtiger Gespräche in einem Flugzeug legte den Köln/Bonner-Flughafen mehrere Stunden lahm. Dann gibt die Polizei Entwarnung.

Nach der ungeplanten Zwischenlandung eines Flugzeugs wegen angeblicher Terror-Gespräche von Passagieren gibt die Polizei Entwarnung: Drei am Samstag am Kölner Flughafen festgenommene Männer kommen wieder auf freien Fuß. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei hatte den Flieger komplett durchsucht und einen verdächtigen Rucksack gesprengt, aber nirgendwo eine Spur von Sprengstoff entdeckt. Am Flughafen Köln/Bonn ruhte der Betrieb am Samstagabend mehr als drei Stunden lang.

"Wir gehen derzeit davon aus, dass eine reale Gefahrenlage nicht bestanden hat", sagte der Sprecher. Die drei Briten im Alter von 31, 38 und 48 Jahren sollen im Flugzeug ...

