Köln (ots) - Köln. Der Mediziner und Moderator Eckart von Hirschhausen fordert, dass an Schulen das Fach Psychologie in den Lehrplan aufgenommen wird. "Alle haben Angst davor, depressiv, dement oder verrückt zu werden. Ich auch", sagte von Hirschhausen dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). Mit guter "Seelenhygiene" könne der Ausbruch vieler psychischer Erkrankungen verhindert oder verzögert werden, meint er. "Dazu muss man aber mehr darüber wissen, wie wir ticken und austicken. Warum ist das kein Schulfach?"



In einem ARD-Dreiteiler - Titel: "Hirschhausens Check-up" (ARD, Montag, 20.15 Uhr) - widmet er sich Kernfragen des Lebens: Was ist wichtig für einen guten Start ins Leben, wie gelingt die Mitte des Lebens und wie das Altwerden? Mit der Sendereihe wolle er ein Zeichen setzen, "dass wir die Angst durch Ausgrenzung und Perfektionswahn nur noch vergrößern." Im Rahmen des Dreiteilers hat sich von Hirschhausen auch in ein Altenheim begeben. Er stellt fest: "Mein Respekt vor allen, die sich in der Pflege selbstlos um alte, kranke, demente Menschen kümmern, ist noch einmal gewachsen." Ihr Zukunftsbeitrag für die Gesellschaft sei "unermesslich".



