Köln (ots) - Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor hat zu einer gemeinsamen Demonstration der Muslime gegen den islamistischen Terror aufgerufen. "Wir Muslime müssen uns von den Tätern stärker abgrenzen und ihre gesellschaftliche Ächtung herbeiführen", sagte Kaddor dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagsausgabe). Es gehe um eine Verurteilung des islamistischen Terrorismus und um ein Bekenntnis zu dieser "offenen und pluralistischen Gesellschaft". Die als Friedensmarsch geplante Veranstaltung, die Kaddor gemeinsam mit dem Friedensaktivisten Tarek Mohamad initiiert hat, findet am 17. Juni in Köln statt. Die Taten von Manchester und London hätten mitten im heiligen Fastenmonat Ramadan das Fass zum Überlaufen gebracht, so Kaddor. "Wir wollen diesen Verbrechern zurufen: Es reicht uns", sagte Kaddor. Auch der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, sprach sich für die Unterstützung der Großdemo von Muslimen gegen den islamistischen Terror aus: "Wir haben schon bisher jeden Anschlag aufs Schärfste verurteilt. Wenn diese Initiative dazu beiträgt, dass dies künftig auch in der breiten Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird, wäre ich sehr glücklich", sagte Alboga dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). Ob die Ditib den Aufruf auch offiziell unterschreibt, werde kommende Woche im Vorstand beraten, so Alboga.



