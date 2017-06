Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Friedrich hat den Wahlerfolg der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als Unterstützung für EU-Reformpläne aus Paris und Berlin begrüßt. "Die Wähler haben dem Präsidenten eine eigene Mehrheit zur Seite stellen wollen", sagte der CSU-Politiker der "Welt" (Montagausgabe).

"Frankreich hat jetzt nicht nur einen entschlossenen, sondern auch einen handlungsfähigen Präsidenten, den es braucht, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam Europa voranbringen wollen", so Friedrich. "Jetzt kommt es darauf an, dass er seine Mannschaft auch zusammenhält, wenn es um mutige Reformen geht." Dies sei angesichts der bunten Zusammensetzung und der hohen Zahl an Seiteneinsteigern in Macrons Kandidatenriege eine besondere Herausforderung.