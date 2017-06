von Martin Reim, €uro am Sonntag Ich habe über meine Hausbank verbindlich 20 Anteile an einem BlackRock-ETF geordert. Die Fondanteile wurden ins Depot eingebucht und ich erhielt die Abrechnung hierüber. Ohne meines Wissens und ohne meine Einwilligung wurden diese Fondanteile am selben Tag wieder aus meinem Depot genommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...