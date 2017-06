Die neue Zwiebelsaison mit frischer Ware steht in den Startlöchern! Nach einem kühlen Frühjahr hat das Wachstum in den letzten Wochen durch die warmen Temperaturen und Niederschläge enorm zugelegt, wie der Fachverband Deutsche Speisezwiebel e.V. jetzt mitteilt. Bildquelle: Shutterstock.com So wird es wieder gelingen Ende Juni / Anfang Juli marktfertig...

