Die Vermarktung der Kartoffelernte 2016 geht in Österreich zu Ende. Die letzten Partien werden diese Woche an einzelne Handelsketten abgegeben. Preislich gibt es dabei keine Änderungen mehr. Die Frühkartoffelsaison startet zögerlicher als zuletzt gedacht. Der Kälteeinbruch Ende April hat die Bestände doch etwas mehr in Mitleidenschaft gezogen als erwartet, wie...

