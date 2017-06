NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Linke-Parteitag:

"Die Linke kann dieses Land aufmischen", verkündete Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht in Hannover. Man hat Zweifel, dass sie nach der Vorstellung ihrer Partei selbst an diese Beschwörungsformel glaubt. Am liebsten mischt man sich in der Linken immer noch gegenseitig auf. Mal aus kompromissloser Liebe zur reinen Lehre, mal weil man sich hartnäckig weigert, altes Schwarz-Weiß-Denken abzulegen."/DP/he

