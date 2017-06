FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. Juni:

MONTAG, DEN 12. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 04/17 01:50 J: Erzeugerpreise 05/17

08:00 D: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q1/17

10:00 I: Industrieproduktion 04/17 12:00 P: Verbraucherpreise 05/17 13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE DK: Novo Nordisk Investor/Analystentreffen GB: London Stock Exchange Group Investor update

SONSTIGE TERMINE D: Digital-Gipfel der Bundesregierung (bis 13.06.), Ludwigshafen Neben aktuellen Themen wie Smart Grids, Cloud Computing sowie Sicherheit und Schutz in der digitalen Gesellschaft steht auch ein Sonderthema zur Gesundheitsthematik im Fokus 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen die zwei Hauptzeugen aus der "Sachsensumpf"-Affäre, Dresden 10:00 D: Beratungsunternehmen EY stellt sein Bankenbarometer 2017 vor Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie bewerten Banker in Deutschland die Perspektiven für die Geldinstitute? Soll der Jobabbau im Bankensektor anhalten? Wie werden sich die Gehälter entwickeln? Welche neuen Einnahmequellen wollen die Banken erschließen - sollen Bankkunden stärker zur Kasse gebeten werden? Und welche Rolle spielt der Brexit in den Planungen der deutschen Banken? 10:30 D: Dritte Tarifrunde im Groß- und Außenhandel 14:45 D: G20 Afrika-Partnerschaftskonferenz in Berlin (bis 13.06.) u.a. mit Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Schäuble, Entwicklungsminister Müller, IWF-Direktorin Lagarde, Weltbank-Präsident Kim LU: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg

HINWEIS RU: Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 13. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 05/17 08:00 D: Großhandelspreise 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 05/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/17 15:00 GB: Kingfisher Hauptversammlung 17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Darf eine Bank für jede per SMS verschickte TAN-Nummer zehn Cent extra kassieren? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern 09:00 D: Kongress "Opel X Wired - future.mobility Conference" zur Zukunft der Mobilität u.a. mit Opel-CEO Karl-Thomas Neumann, Hessens MP Volker Bouffier und Markenbotschafter Jürgen Klopp, Rüsselsheim 09:15 D: Fortsetzung und Abschluss Digital-Gipfel der Bundesregierung + 9.15 h Eröffnung mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer + 14.15 h Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bitkom-Präsident Thorsten Dirks 10:15 D: Veranstaltung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zur deutschen G20-Präsidentschaft u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 11.30 h Rede Schäuble 11:00 D: Pk Berenberg Bank und Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI "Die Zukunft des Geldes", Frankfurt D: Abschluss der G20 Afrika-Partnerschaftskonferenz in Berlin u.a. mit Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundespräsident Steinmeier GB: BP legt Bericht "Statistical Review of World Energy" vor + 15:30 h Webcast mit BP-Chef Bob Dudley und Chef-Ökonom Spencer Dale D: General Electrics Digitalkonferenz Minds + Machines (bis 14.06.) Konferenz zur digitalen industriellen Transformation

MITTWOCH, DEN 14. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/17 07:00 E: Inditex Q1-Zahlen 07:30 D: Gerry Weber Halbjahreszahlen

08:00 D: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig)

10:00 D: Ströer Hauptversammlung, Köln 10:00 D: Evotec Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Arag Holding Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 05/17 11:00 EU: Industrieproduktion 04/17 11:30 D: Anleihe Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:00 GB: Air Berlin Hauptversammlung, London 13:00 D: Stratec Biomedical Hauptversammlung, Pforzheim 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/17 14:30 USA: Realeinkommen 05/17 16:00 USA: Lagerbestände 04/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid 20:30 USA: Pk mit Fed-Chefin Yellen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Zodiac Umsatz Q3 GB: Deutsche Börse Investor Day, London GB: BP Downstream Day

SONSTIGE TERMINE 08:30 CHN: IWF-Vizedirektor Lipton zur Lage der chinesischen Wirtschaft 09:30 LU: EuGH urteilt darüber, ob Lebensmittel ohne Milchanteil unter Namen wie "Tofubutter" vermarktet werden dürfen 10:00 D: Bundesbank-Symposium anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Notenbank: "Frontiers in Central Banking Past, Present and Future" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, seinem Vorgänger Axel Weber (heute UBS), Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und IWF-Chefin Christine Lagarde, Frankfurt 10:30 D: Pk vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zur Präsentation der Studie "Wirtschaftsfaktor Immobilie", Berlin 12:00 B: EU-Kommission entscheidet über Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedsstaaten 12:00 D: Rolls-Royce startet Produktion von Flugzeuggroßtriebwerken für den Airbus A350 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) 13:00 D: Urteil im Rechtsstreit um DocMorris-Apothekenautomaten Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg kritisierte das Gerät in Hüffenhardt als klaren Wettbewerbsverstoß. D: Zukunftsgespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Sozialpartnern, Meseberg 15:00 h Statements Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) 18:30 h Pk Merkel, Gabriel, DGB-Bundesvorsitzender Reiner Hoffmann und ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer

DONNERSTAG, DEN 15. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 CH: SNB Bericht zur Finanzstabilität 2017 08:45 F: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig) 09:30 CH: SNB Zinsentscheid 10:00 I: Verbraucherpreise 05/17 (endgültig)

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:00 EU: Handelsbilanz 04/17 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft

veröffentlicht Konjunkturprognose für den Sommer

13:00 GB: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/17 14:30 USA: Empire State Index 06/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/17 15:15 USA: Industrieproduktion 05/17 16:00 USA: NAHB-Index 06/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Hennes & Mauritz Absatz 05/17 und Q2/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Bürgschaftsbank zu Auswirkung volkswirtschaftlicher Wirkungen von Bürgschaftsbanken im Rahmen einer Studie, Schwerin 09:00 D: Plenarsitzung des EU-Parlaments in Straßburg Debattiert werden soll u.a. über die Abkehr der USA vom Pariser Klimaabkommen. EU: Internationale Konferenz "Energiedialog Russland-EU: der Gasaspekt", Berlin D: G20-Jungunternehmergipfel der G20-Jungunternehmerallianz (bis 16.06.) 09:20 h Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries 11:00 RU: Der russische Präsident Wladimir Putin stellt sich in der TV-Show "Der heiße Draht" den Fragen der Bürger 15:00 LU: Treffen der Euro-Finanzminister Erwartet wird eine Entscheidung über die Auszahlung der nächsten Griechenland-Hilfen, sofern der Streit zwischen den europäischen Gläubigern und dem Internationalen Währungsfonds beigelegt werden kann.

HINWEIS A: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 16. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 J: BoJ Zinsentscheid 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 05/17 08:00 GB: Tesco Q1 Trading Update 11:00 EU: Verbraucherpreise 05/17 11:00 EU: Arbeitskosten Q1/17 11:00 D: VW Konzern Auslieferungen 05/17

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (1. Umfrage) 18:45 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysleer Automobiles Absatz 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Slowenien EU: Fitch Ratingergebnis Portugal EU: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk zu Vorstellung neuer Daten zu den Rentenerwartungen in Deutschland mit Frank Bsirske, Vorsitzender der verdi, Berlin 10:00 D: Weltpremiere des neuen VW Polo, Berlin 10:00 D: Testfahrt ICE-Sprinter auf Neubaustrecke Erfurt - Bamberg mit Bahn-Vorstandschef Richard Lutz D: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen LU: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

SONNTAG, DEN 18. JUNI 2017

SONSTIGE TERMINE F: Zweite Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0013 2017-06-12/06:05