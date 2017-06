Deutlich mehr Deutsche als noch vergangenes Jahr nutzen inzwischen Anbieter wie Netflix, Sky oder Amazon Video. Doch zwischen den Streamingdiensten gibt es große Unterschiede bei der Kundschaft.

Was meinen Sie: Über welche Marke haben sich kürzlich in Deutschland mehr Menschen unterhalten? Ford, Huawei, Puma, Penny, Lufthansa, Amazon Video, Sky oder Netflix? Die Antwort: Alle diese Marken liegen hier ungefähr gleichauf. Und dieses Niveau zeigt: Streaming-Dienstleister wie Amazon Video, Sky (auch Pay-TV) und Netflix sind aus dem Alltag deutscher Verbraucher inzwischen genauso wenig wegzudenken wie Marken, die auf ihre Tradition als Stärke setzen.

Noch eindrucksvoller zeigt das der YouGov-Markenmonitor BrandIndex anhand der Nutzerzahlen. Seit Anfang 2016 haben Sky, Netflix und Amazon Video erkennbar an Nutzern dazu gewonnen - Netflix ganze acht Prozentpunkte, sodass inzwischen 14 Prozent aller Deutschen aktuell in den Genuss von exklusivem Content wie "Tote Mädchen lügen nicht" oder "The Crown" sowie "Orange is the New Black" kommen können. 13 Prozent der Deutschen sind Nutzer von Sky und mittlerweile 16 Prozent Nutzer von Amazon Video, wo man sich unter anderem Folgen von "Bosch", "Transparent" oder "The Man in the High Castle" reinziehen kann.

Sky gewinnt in der Altersgruppe ab 30 neue Kunden

Nehmen wir der Einfachheit halber mal an, jeder Befragte wäre ausschließlich bei einem Anbieter Nutzer, also bei Sky, Netflix oder Amazon ...

