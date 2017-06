The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA045167BQ54 ASIAN DEV. BK 07/17 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0031212100 BCA CANT. TICINO 07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB09N9 LB.HESS.-THR. BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1LZ7 LB.HESS.-THR. OPF 921 BD00 BON EUR N

CA CTOC XFRA US22160KAE55 COSTCO WHOLE 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0626808496 GE CAP.EURO.FUND.11/17MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1DT9 NORDLB IS.S.1263 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06050TKW17 BK OF AMER.NA 2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US26884AAX19 ERP OPERATING 2017 BD01 BON USD N

CA E2BK XFRA US298785FW16 EIB EUR.INV.BK 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US485134BJ83 KANSAS CITY PWR + L. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US571903AG83 MARR. INTL 2017 I BD01 BON USD N

CA XFRA US637640AE33 TEXAS INSTRUMENTS 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US74432QAY17 PRUDENTIAL FINL 2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PAW23 UNITEDHEALTH GRP 08/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US929903DT69 WELLS FARGO 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US655422AU70 GLENCORE CANADA 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US74971XAC11 GENON ENERGY INC. 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796LE70 US TREASURY BILL 06/15/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828WP19 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0626808223 GE CAP.EURO.F.11/17FLRMTN BD02 BON EUR N