The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0364277415 BERN STADT 17-39 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0367206684 BCO SANTANDER 17/23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4GF6 BAYER UMT.ANL.17/20 1COV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EV80 DEKA IHS SERIE 7522 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QX5 LB.HESS.THR.CARRARA06F/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU18 LBBW AXA BOS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU26 LBBW DAI BOS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU34 LBBW ASG BOS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUZ0 LBBW E2F BOS SZ 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0124398019 BFCM 17/19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US14913QAA76 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US14913QAC33 CATERP.FIN.SER. 2018FLR I BD02 BON USD N

CA XFRA US59217HBF38 METROP.L.GL FDG I 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0752537026 EIB EUR.INV.BK 12/19 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS0895797834 WORLD BK 13/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1106486936 INTER-AMER.DEV.BK 14/18 BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1327550783 EUR.BK REC.DEV. 15/20 BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1351649923 INTER-AMER.DEV.BK 16/19 BD03 BON IDR N

CA XFRA XS1464940565 ASIAN DEV. BK 16/21 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1574787294 RZD CAPITAL 17/24 BD03 BON RUB N

CA XFRA XS1604199114 NTPC 17/22 MTN BD03 BON INR N

CA XFRA XS1628787431 FAR EAST HORIZ.17/UND.FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1629866192 AT + T 17/26 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1629866275 AT + T 17/29 BD03 BON EUR N