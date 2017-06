FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

US3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.125 EUR

IWTQ XFRA AT0000746748 ESPA STOCK BIOTEC A 3.116 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR