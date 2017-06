FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3YB XFRA CNE1000029W3 POSTAL SAVINGS BANK H YC1 0.010 EUR

LCLA XFRA ID1000125107 KALBE FARMA RP 10 0.001 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.492 EUR

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.094 EUR

A4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.045 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.056 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.066 EUR

XLF XFRA BMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01 0.197 EUR

OCM XFRA CNE100001NN9 CHINA INTL MAR.CONT.H YC1 0.007 EUR

4I32 XFRA AT0000856521 AMUNDI EUROP.BLUE CH.ST.A 2.500 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.179 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.557 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.268 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.035 EUR

SGX1 XFRA US1281951046 CALATLANTIC GRP DL-,01 0.036 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.134 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.170 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.376 EUR

6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.417 EUR

MBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.188 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.107 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.742 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.053 EUR

LTH XFRA AU000000CIM7 CIMIC GROUP 0.418 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.143 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.286 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.134 EUR

NWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.470 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.125 EUR

CZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.089 EUR

79S XFRA KYG818751094 SINOSOFT TECH.GRP HD -,01 0.003 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.241 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.166 EUR

3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1 0.055 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.116 EUR