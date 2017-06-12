FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4F6 XBUL BG11FASIAT18 FAZERLES A.D. BW 1 0.500 BGN
6SOA XBUL BG1100053054 SOFIA COMM.-PAWN BROK.BW1 0.250 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4F6 XBUL BG11FASIAT18 FAZERLES A.D. BW 1 0.500 BGN
6SOA XBUL BG1100053054 SOFIA COMM.-PAWN BROK.BW1 0.250 BGN