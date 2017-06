FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SCA XETR SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10

REP XETR ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

SCA1 XETR SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33