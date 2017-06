Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MEHRWERTSTEUER - Das Bundeswirtschaftsministerium hat intern offenbar geprüft, was eine Absenkung der Mehrwertsteuer zum Abbau umstrittener deutscher Exportüberschüsse beitragen kann - und die Idee wieder verworfen. Eine solche Maßnahme hätte nach Einschätzung des Ressorts nur eine sehr begrenzte Wirkung auf den Leistungsbilanzsaldo, sagte eine Sprecherin am Sonntag auf Anfrage. Ziel bleibe die Stärkung von Investitionen im Inland. Dies sei der richtige Weg, um die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. Die Zeitung Welt am Sonntag hatte berichtet, die Regierung prüfe eine Senkung der Mehrwertsteuer. Das Finanzministerium teilte auf Anfrage mit, es plane derlei nicht. (FAZ S. 15/SZ S. 10)

ENERGIE-SOLI - Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in seiner jetzigen Form hat seine besten Zeiten hinter sich. Parteiübergreifend besteht Einigkeit darüber, dass das Gesetz in der nächsten Legislaturperiode grundlegend reformiert werden muss. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt nun einen Weg für eine einschneidende Änderung auf. In einer Studie, die dem Handelsblatt vorliegt, empfiehlt das IW, den bisherigen Aufschlag auf den Strompreis abzuschaffen und die Kosten, die das EEG verursacht, über einen Aufschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer einzutreiben. Das IW nennt sein Modell - in Anlehnung an den Solidaritätszuschlag - "Energie-Soli". (Handelsblatt S. 12)

DOPPELPASS - In der Union deutet sich eine Einigung im Streit um die doppelte Staatsbürgerschaft an. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und vermutlich neue nordrhein-westfälische Ministerresident Armin Laschet sagte im Gespräch mit der FAZ, er denke, "dass wir im gemeinsamen Wahlprogramm der Union zu einer Lösung kommen könnten, die einen Generationenschnitt vorsieht, dass die doppelte Staatsbürgerschaft also nicht auf alle Ewigkeit vererbt wird". (FAZ S. 1)

STEUERN - Wenige Monate vor der Bundestagswahl gewinnt die Debatte über Steuerentlastungen immer mehr an Fahrt. Der Wirtschaftsflügel der Union pocht ebenso wie die CSU darauf, den Bürgern eine Entlastung in Aussicht zu stellen, die deutlich über dem bisher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angepeilten Volumen von 15 Milliarden Euro liegt. FDP-Chef Christian Lindner hält angesichts der Haushaltsüberschüsse ein Volumen von bis zu 40 Milliarden Euro für machbar. Und auch die SPD, die derzeit mit Hochdruck an ihrem Steuerkonzept arbeitet, will nun doch neben höheren Belastungen für gut situierte Haushalte im Gegenzug auch Entlastungen für die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen versprechen. (Welt S. 9)

RENTE - Die Pläne der SPD zur Stärkung der gesetzlichen Rente sind nach Berechnungen der Arbeitgeber teurer als von der Partei dargestellt. "Die Gesamtbelastung der Steuer- und Beitragszahler durch das SPD-Konzept würde bis 2030 nicht bei 78 Milliarden Euro, sondern bei über 100 Milliarden Euro liegen", heißt es in einer Analyse der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die der FAZ vorliegt. Die Aufstellung der SPD enthalte weder die Belastungen durch einen rascheren Anstieg des Beitragssatzes noch den von ihr unterstellten Finanzierungsbeitrag der Selbständigen, die künftig auch in die Rentenkasse einzahlen sollen. (FAZ S. 15)

IWF - IWF-Chefin Christine Lagarde fordert von den Europäern, sich für wirtschaftlichen Wohlstand in Afrika einzusetzen. Der "Partnerschaftspakt mit Afrika", den Kanzlerin Merkel in Berlin besiegeln will, soll ein erster Schritt gegen Massenmigration sein. Wir müssen südlich der Sahara die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Menschen weiterentwickeln, bilden und Werte für sich und ihre Familien erwirtschaften können", sagte Lagarde in einem Interview. (Handelsblatt S. 1)

JOBS - In diesem Jahr sollen in der deutschen Wirtschaft rund 500.000 neue Jobs entstehen. Das geht nach einem Bericht der Rheinischen Post aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Mit 130.000 neuen Beschäftigten werden danach in keiner anderen Branche so viele neue Arbeitsverhältnisse geschaffen wie bei den Gesundheitsdienstleistern. Angetrieben werde die Nachfrage durch die alternde Gesellschaft sowie ein immer größeres Gesundheitsbewusstsein, heißt es in der DIHK-Analyse. (Rheinische Post)

