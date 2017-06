Die EU-Kartellwächter haben die Übernahme des Schweizer Biotechnologieunternehmens Actelion durch Johnson & Johnson unter Auflagen genehmigt. Die Freigabe des 30 Mrd. $ schweren Deals steht unter dem Vorbehalt, dass die beiden Unternehmen die Entwicklung von Medikamenten gegen Schlaflosigkeit sicherstellen. Der US-Gesundheits- und Konsumgüterkonzern muss seinem Entwicklungspartner Minerva Neurosciences mehr Rechte einräumen. Zudem dürfen sich die Amerikaner nur in einem geringer als ursprünglich geplanten Ausmaß an der von Actelion abgespaltenen Forschungsfirma Idorsia beteiligen und kein Mitglied in den Verwaltungsrat entsenden, um die Einflussnahme zu beschränken.br/>

J&J und Europas größtes Biotech-Unternehmen hatte die größte Pharma-Übernahme in Europa seit 13 Jahren im Januar besiegelt. Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info