MEDIENMITTEILUNG

Scott Fabro wird neuer Chief Commercial Officer von Evolva

12. Juni 2017 - Evolva (SIX: EVE) gibt bekannt, dass Scott Fabro Anfang Juli zu Evolva wechseln und kurz darauf die Nachfolge von Luc Gruner als Chief Commercial Officer antreten wird.

Scott Fabro verfügt über umfangreiche Führungserfahrung, die er in verschiedenen Marketingfunktionen in der Nahrungsmittelindustrie gesammelt hat, unter anderem bei Unternehmen wie ACH Foods, Kerry und Cargill. Zuletzt war er Vice President im Ingredienzienvertrieb bei Sweet Harvest Foods. Er verfügt über umfassendes Know-how und 27 Jahre Erfahrung im Bereich der Mehrwert-Ingredienzien.

Zu den bisherigen Höhepunkten der Karriere von Scott Fabro zählt die Leitung der ACH-Division "Humko Specialty Powders", wo er Ernährungsgetränkebasen der Linie NutriSperse® und ein einzigartiges Vitamin E vermarktete. Bei Kerry führte er erfolgreich das Aromont® Geschäft in den Bereichen Kulinarik, Ernährungsfette und Spezialpulver. Während seiner Zeit bei Cargill leitete er die Umsetzung der kommerziellen Strategie für Omega-3, Beta-Glucane, Truvia® Stevia-Blattextrakt, ViaTech® Stevia-Süssstoff und für EverSweet' im Rahmen der Zusammenarbeit mit Evolva.

"Die Entwicklung der Marktnachfrage nach neuen Ingredienzien treibt mich an. Man kann dabei miterleben, wie eine bessere Lösung für ein Problem entwickelt wird, die sich dann erfolgreich durchsetzt - das finde ich enorm spannend. Ich freue mich auf die Chance, bei Evolva zu arbeiten - einem Unternehmen, das sich dafür engagiert, den Menschen vorteilhafte Inhaltsstoffe zur Verfügung zu stellen", sagte Scott Fabro.

Luc Gruner (Jahrgang 1952) wird nach dem für September 2017 geplanten Abschluss der Stabsübergabe voraussichtlich noch mehrere Jahre im Vertriebs- und Marketingteam von Evola tätig sein. Danach wird er in den Ruhestand treten.

Scott Fabro (Jahrgang 1964) besitzt einen Bachelor-Abschluss in Marketing der University of Wisconsin-River Falls.

- Ende -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber - alleine oder gemeinsam mit anderen - noch an zahlreichen anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international tätig. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com/) zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video an.: http://www.evolva.com/brewing/)

Kontaktangaben

Neil Goldsmith, CEO Oliver Walker, CFO Paul Verbraeken, IR (neilg@evolva.com: mailto:neilg@evolva.com) (oliverw@evolva.com: mailto:oliverw@evolva.com) (paulv@evolva.com: mailto:paulv@evolva.com) + 41 61 485 2005 + 41 61 485 2034 + 41 61 485 2035

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.