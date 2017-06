London - Grossbritanniens Premierministerin Theresa May will nach ihrer schmerzhaften Wahlschlappe zügig eine Minderheitsregierung mit Hilfe der nordirischen DUP auf den Weg bringen. Verhandlungen am Wochenende blieben zwar noch ohne Ergebnis. Die Vorsitzende der strikt konservativen Democratic Unionist Party, Arlene Foster, bewertete die Gespräche am Sonntag dennoch als "sehr gut".

Am Nachmittag ordnete May ihr Kabinett neu. Ihr enger Vertrauter Damian Green, bisher Arbeitsminister, wird Kabinettschef und de facto Vize-Premierminister. Die umstrittene Justizministerin Liz Truss wird ersetzt durch David Lidington, den Vorsitzenden des Unterhauses. Die weitaus meisten Minister bleiben aber im Amt.

Johnson stärkt May den Rücken

Unerwartete Rückendeckung erhielt May von Aussenminister Boris Johnson, der ebenfalls seinen Posten behält. Er schrieb in einer vom Nachrichtensender Sky News verbreiteten WhatsApp-Nachricht an eine Gruppe Konservativer: "Leute, wir müssen uns beruhigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...