Anleger am deutschen Aktienmarkt nehmen schon vor Börsenstart Gewinne mit. Technologiewerte könnten im Fokus stehen, nachdem es in den USA und Asien einen Ausverkauf bei Tech-Titeln gegeben hat.

Nach der Kursrally in Folge der britischen Unterhauswahlen dürften viele Anleger am Montag erst einmal Gewinne sichern. Berechnungen von Händlern zufolge startet der Dax etwas schwächer in die neue Woche. Am Freitag hatte er 0,8 Prozent auf 12.815,72 Punkte zugelegt.

Damit fehlten dem Leitindex nur knapp 63 Punkte bis zu seinem Rekordhoch vor einer Woche. Im Wochenverlauf schloss er letztlich fast unverändert mit minus 0,05 Prozent. Am Montagmorgen fiel das Marktbarometer wieder unter die Marke von 12.800 Punkten.

Der Sieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Parlamentswahlen wird nach Einschätzung von Börsianern aber auch für Erleichterung bei Investoren sorgen. Macron kann mit seiner Partei "La Republique en marche" auf eine Mehrheit in der neuen Nationalversammlung hoffen.

"Kann er seine Pläne umsetzen, könnte die Zuversicht der französischen Unternehmen zunehmen und damit ihre Investitionen, mit positiven Folgen für den Aktienmarkt", sagte Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Technologiewerte könnten im Fokus stehen, nachdem es in den USA und Asien einen Ausverkauf bei Tech-Titeln gegeben hat. Die Apple-Aktie war am Freitag in New York um fast vier Prozent gefallen. Hintergrund war ein Bericht, wonach der kalifornische Konzern mit seinem neuen ...

