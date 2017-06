Live gezeigt wurde die Herstellung einer attraktiven Musterverpackung aus Wellpappe mit Deckel und Innengefache unter realen Produktionsbedingungen. Dabei kamen von Bobst eine Inline-Kaschieranlage Foliostar, eine Flachbettstanze Visioncut 106 LER 3.0, eine Flachbettstanze Mastercut 2.1 der neuesten Generation mit Anlegersystem Power Register II und eine Faltschachtel-Klebemaschine Expertfold 110 A2 zum Einsatz. Die Mastercut 2.1 war zudem mit einem vollautomatischen Beschicker Loader AF und einem automatischen Nutzentrenner Breaker 2 ausgestattet. Alle vier Maschinen sind im Bobst Competence Center Meerbusch dauerhaft zu Demo- und Schulungszwecken installiert.

Mit der Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG aus Mayen, der Buchmann GmbH aus Annweiler, der Druck-Partner Grafischer Betrieb GmbH aus Essen, der Hans Kolb Wellpappe GmbH & Co. KG aus Memmingen, der Henkel AG & Co. KGaA aus Düsseldorf, der Hesse Stanzwerkzeuge GmbH aus Alfeld, der KDS Stansvormen bv aus Weert/Niederlande, der ...

