Wie schätzen Vorstandschefs die Zukunft ein - und wo sehen sie die größten Herausforderungen? Antworten liefert der "Global CEO Outlook 2017" von KPMG.

Immerhin 65 Prozent der CEOS weltweit rechnen damit, dass die Weltwirtschaft in den kommenden drei Jahren wachsen wird. Zu diesem Ergebnis kommt die "Global CEO Outlook Survey" von KPMG. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft befragte dafür knapp 1300 CEOs aus zehn Ländern, darunter 125 aus Deutschland. Alle Topmanager verantworteten einen Umsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar, ein Drittel sogar mehr als 10 Milliarden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zuversicht allerdings gesunken. Damals waren noch 80 Prozent optimistisch. Auch die Zuversicht in das Wachstum der eigenen Branche ist zurückgegangen - von 85 auf 69 Prozent. Deutsche CEOs äußerten sich vergleichsweise optimistisch: Immerhin 77 Prozent gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden drei Jahren wachsen wird.

KPMG macht für die geringere Zuversicht vor allem geopolitische Faktoren wie die Trump-Präsidentschaft, den Brexit ...

