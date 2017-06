Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wird der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

TAGESTHEMA

Das Bündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist bei der ersten Runde der Parlamentswahl mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Macrons Bewegung La République En Marche und die Zentrumspartei MoDem erhielten laut AFP zusammen 32,32 Prozent. Damit kann das Bündnis mit der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung rechnen. Das sozialliberale Lager lag deutlich vor dem konservativen Lager: Die Republikaner holten zusammen mit der Zentrumspartei UDI 21,56 Prozent. Der rechtspopulistische Front National kam auf 13,2 Prozent, während die Linkspartei Das Unbeugsame Frankreich 11,0 Prozent erhielt. Die Sozialisten und verbündete linke Parteien erhielten zusammen 9,51 Prozent, die ökologischen Parteien 4,3 Prozent.

TAGESTHEMA II

In Japan sind die Aufträge im Maschinenbau im April zum ersten Mal seit drei Monaten gesunken. Zudem gaben die Ordereingänge stärker nach als ohnehin schon von Ökonomen erwartet. Ein Abschwung im Bau- und Öffentlichen Sektor habe eine stabile Nachfrage bei Maschinen für die Halbleiterproduktion überkompensiert, so die japanische Regierung. Die Nachfrage sank bei den wichtigsten Maschinenbauaufträgen um 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im März waren die Aufträge noch um 1,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang um 1 Prozent erwartet. Auf Jahressicht stiegen die Ordereingänge um 2,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Simona AG 12,00 EUR Orange SA 0,40 EUR Saint-Gobain SA 1,26 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Emissionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.425,00 -0,14 Nikkei-225 19.895,02 -0,59 Schanghai-Composite 3.144,30 -0,45 DAX 12.815,72 +0,80% DAX-Future 12.775,00 +0,35% XDAX 12.776,77 +0,36% MDAX 25.410,57 +1,00% TecDAX 2.308,84 +0,55% EuroStoxx50 3.586,07 +0,62% Stoxx50 3.210,07 +0,34% Dow-Jones 21.271,97 +0,42% S&P-500-Index 2.431,77 -0,08% Nasdaq-Comp. 6.207,92 -1,80% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,97% -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Mit einer schwachen Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler. Der Kurseinbruch der US-Technologiewerte am späten Freitag könnte angesichts der zu hohen Bewertungen "ein Genickbruch" für die Märkte gewesen sein und längerfristige Gewinnmitnahmen einleiten. Die Presseberichte über ein zu langsames iPhone von Apple seien nur der Auslöser gewesen. Danach sei die Warnung von Goldman Sachs vor überteuerten Technologie-Schwergewichten gekommen, die die Gewinnmitnahmen beschleunigt hätten, heißt es. Da die Branche ohnehin als überbewertet gilt, dürften die Verkäufe mindestens bis zur erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch anhalten. Fundamental belaste zudem der deutliche Fall bei den japanischen Maschinenbauaufträgen. Damit gerate der Grundpfeiler der jüngsten Aktienrally, nämlich die Wette auf stetig steigende Einkaufsmanager-Indizes und damit eine stärkere Konjunktur, ins Wanken. Der deutliche Sieg der europafreundlichen Partei von Frankreichs neuem Staatspräsidenten Macron sei dagegen erwartet worden und kein stützendes Ereignis mehr.

Rückblick - Freundlich - Das britische Pfund hat neben Theresa May und ihren Tories den Verlierer des Wahlausgangs in Großbritannien gestellt. Die Aktienkurse zogen dagegen auf breiter Front an. "Die Aussicht auf einen weicheren Brexit stärkt Eurolands Aktienmärkte", sagte ein Chefstratege. "Der harte Brexit wurde abgewählt", ergänzte ein Chefvolkswirt. Gestützt wurde die Stimmung für die Aktien der Eurozone auch nach wie vor von der günstigen Konjunkturentwicklung. Der FTSE-100 mit seinen großen global tätigen Unternehmen profitierte dagegen vor allem von der Pfund-Schwäche. Relative Verlierer waren dagegen Aktien von Unternehmen mit starker Abhängigkeit von der britischen Binnenkonjunktur wie etwa Kingfisher, Next oder Marks & Spencer, die bis zu 1,8 Prozent verloren. Ähnliches zeigte sich in der zweiten Reihe in Großbritannien - der FTSE-250 notierte fast unverändert und bewies damit relative Schwäche.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im DAX waren Nachzügler besonders gefragt. Heidelbergcement führten die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,1 Prozent an. Sie wurden sowohl von Kepler als auch von Mainfirst hochgestuft. BASF stiegen um 2,8 Prozent. Lufthansa markierten mit einem Plus von 2,1 Prozent neue Jahreshochs. Sie gelten als Gewinner eines weichen Brexits. Thyssenkrupp stiegen um 2 Prozent, die EU hatte Zölle auf Flachstahl aus China beschlossen. Continental zogen um 0,7 Prozent an, nachdem Bank of America-Merrill Lynch die Aktien auf eine Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hatte. Dagegen setzten bei RWE und Eon Gewinnmitnahmen ein. Nach der jüngsten Brennelementesteuerrally gaben die Titel 1,3 und 0,3 Prozent ab. In der vierten Reihe profitierten Air Berlin mit einem Plus von gut 12 Prozent von der Hoffnung auf Staatshilfe. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft gemeinsam mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Berlin einen Bürgschaftsantrag der Fluggesellschaft.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): -0,3% auf 12.777 Punkte

Wie an der Wall Street sind auch in Deutschland die Technologiewerte unter Druck geraten, wie ein Händler sagte. Bei hohen Umsätzen fielen SAP um 1 Prozent, Infineon um 2 Prozent und Dialog um 2,5 Prozent. Hornbach Holding profitierten von guten Quartalsergebnissen und einem zuversichtlichen Ausblick. Die Aktie gewann 2,5 Prozent.

USA / WALL STREET

Ausverkauf bei Technologiewerten - Nach einem schwungvollen Start mit Rekordhochs der drei wichtigsten Indizes drehten die Kurse abrupt gen Süden ab. Die Hauptbewegung nach unten vollzogen dabei die Technologiewerte, so dass vor allem die Nasdaq-Indizes unter heftigen Druck gerieten. Viele Anleger wollten die üppigen hier angesammelten Gewinne einfahren, hieß es. Außerdem machten Meldungen die Runde, das neue iPhone von Apple sei extrem langsam. Markant war dann auch die Bewegung der Apple-Aktie, die im Tief um 5,8 Prozent absackte, mit minus 3,9 Prozent schloss und dabei unter die 50-Tagelinie fiel. Auch mit den anderen Techgiganten wie Facebook, Alphabet, Amazon oder Netflix ging es kräftig nach unten. Im Halbleitersektor lagen zum Beispiel Nvidia im frühen Geschäft 5,4 Prozent im Plus, schlossen aber nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten mit einem Minus von 6,5 Prozent. Die Aktie war in den vergangenen 48 Stunden der Gegenstand vieler positiver Analystenstimmen mit angehobenen Kurszielen gewesen. Demzufolge war sie denn auch am Donnerstag und am frühen Freitag auf Rekordhochs gestiegen. Profiteure unter den Aktien waren Finanz- und Energiewerte. Sie sind auf Jahressicht deutlich hinter dem Markt zurückgeblieben. Im Dow stiegen Goldman Sachs um 1,7 Prozent und JP Morgan um 2,4 Prozent. Der Sektor wird gegenwärtig auch gestützt von der Hoffnung auf Deregulierung sowie die steigenden Renditen. Bei den Energiewerten gewannen Chevron 2,3 Prozent und Exxon 1,9 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1207 +0,0% 1,1206 1,1190 EUR/JPY 123,57 -0,1% 123,72 123,79 EUR/CHF 1,0858 -0,0% 1,0859 1,0852 GBP/EUR 1,1380 +0,0% 1,1362 1,1383 USD/JPY 110,26 -0,1% 110,41 110,62 GBP/USD 1,2753 +0,2% 1,2732 1,2738

Das britische Pfund zählte zu den Verlierern der britischen Unterhauswahlen. Der Dollar kletterte auf 0,7855 Pfund nach Wechselkursen um 0,7720 am Vorabend vor dem Schließen der Wahllokale. Im Euro-Dollar-Paar kam es lediglich zu kleineren Bewegungen, doch am Ende notierte der Euro wenig verändert bei etwa 1,12 Dollar.

Das britische Pfund erholt sich nach dem höchsten Tagesabsturz seit acht Monaten am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel nur leicht. Im Handel wird auf die schleppenden Verhandlungen mit den nordirischen Nationalisten in London verwiesen. Mit diesen streben die Tories von Premierministerin May eine Koalition an. Dieser Umstand könnte aber die Beziehungen zur Republik Irland und den Friedensprozess in Nordirland belasten. "Die rechte DUP ist kein leichter Koalitionspartner für May", warnt ein Devisenhändler.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,11 45,83 +0,6% 0,28 -18,8% Brent/ICE 48,45 48,15 +0,6% 0,30 -17,6%

