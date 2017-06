Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Frsenius Medical Care (FMC) nach einer Investorenveranstaltung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe zuversichtlich geklungen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Montag. Sie verwies auf die bestätigten Unternehmensziele bis 2020, ein neues Effizienzprogramm und insbesondere tiefere Einblicke in Kostenerstattungen für Behandlungen in den USA, welche den Anlegern zuletzt besonders viel Sorgen gemacht hätten. Dazu habe sich die Aktie innerhalb der europäischen Medizinbranche mit am schwächsten entwickelt, was angesichts der guten Fundamentaldaten ungerechtfertigt erscheine./gl/zb

