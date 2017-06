FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter um die Marke von 1,12 US-Dollar gependelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 Dollar und damit etwas mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1176 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Auch öffentliche Auftritte von Notenbankern sind spärlich gesät. Damit dürften die entscheidenden Impulse durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten vorgegeben werden./bgf/das

