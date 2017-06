Berlin - Anleger, die mit einer Investition in US-Aktien liebäugeln, dies aber bisher nicht getan haben, schauen seit Ende letzten Jahres neidisch auf die Kursexplosion an den Börsen in den USA. Seit der Wahl und dem Amtsantritt Donald Trumps sind die Aktienkurse in den USA trotz vieler gegenteiliger Voraussagen teilweise stark gestiegen.

Besonders profitierten dabei die Werte von Banken, da sie von den angekündigten laxeren Vorschriften im Finanzsektor profitieren. Auch Werte von Unternehmen aus der Industrie konnten angesichts der versprochenen riesigen Investitionen in die Infrastruktur und des Abbaus staatlicher Vorgaben kräftig zulegen. Dass die Rüstungsindustrie zu Recht Gewinne verbuchte, zeigt eindeutig der jüngste Waffendeal mit Saudi Arabien, der den US-Firmen gigantische Umsätze verspricht. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll das Land demnach Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen. Von daher taten viele Investoren gut daran, Ende letzten Jahres bei US-Aktien einzusteigen.

Finanzderivate für höhere Renditen bei höheren Risiken

Gerade für internationale Anleger ist es dabei unerheblich, wie sie dies taten: Ob in Aktienwerte einzelner Unternehmen, Index-Fonds oder Finanzkontrakte investiert wurde, bei der richtigen Strategie sprudelten bei vielen Anlagemöglichkeiten die Gewinne. Im Gegensatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...