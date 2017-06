DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wird der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

TAGESTHEMA

In Japan sind die Aufträge im Maschinenbau im April zum ersten Mal seit drei Monaten gesunken. Zudem gaben die Ordereingänge stärker nach als ohnehin schon von Ökonomen erwartet. Ein Abschwung im Bau- und Öffentlichen Sektor habe eine stabile Nachfrage bei Maschinen für die Halbleiterproduktion überkompensiert, so die japanische Regierung.

Die Nachfrage sank bei den wichtigsten Maschinenbauaufträgen um 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im März waren die Aufträge noch um 1,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang um 1 Prozent erwartet. Auf Jahressicht stiegen die Ordereingänge um 2,7 Prozent.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.425,00 -0,14% Nikkei-225 19.899,29 -0,57% Hang-Seng-Index 25.735,17 -1,13% Kospi 2.355,43 -1,10% Shanghai-Composite 3.149,20 -0,29% S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen überwiegen zu Wochenbeginn die negativen Vorzeichen. Vor allem Technologiewerte werden verkauft, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Freitag kräftig Federn gelassen hatten. Auslöser dafür war ein Medienbericht, wonach das neue iPhone von Apple mit einem Modemchip ausgerüstet sein soll, der zu langsam ist, um ultraschnelle Internetverbindungen nutzen zu können. Beobachter verweisen überdies auf die "überkaufte Lage" des Sektors. Unter den einzelnen Apple-Zulieferern verbilligen sich auf Taiwan Hon Hai Precision Industries um 2,4 Prozent und Pegatron um 0,9 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing fallen um 1,7 Prozent. In Seoul verlieren die schwergewichteten Samsung-Aktien 1,7 Prozent. Der Kurs des japanischen Apple-Zulieferers Murata gibt um 2,8 Prozent nach. Die Aktie des Halbleiterherstellers Tokyo Electron büßen 3 Prozent ein. Im japanischen Maschinenbausektor sinken nach der Veröffentlichung der enttäuschenden Auftragseingänge der Branche Komatsu um 0,1 Prozent. Kubota verzeichnen ein Plus von 0,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte im regulären Handel haben sich einige Branchenaktien am Freitag im nachbörslichen Geschäft etwas erholt. Dazu gehörten Yahoo, die um 1,2 Prozent zulegten, nachdem sie bis zur Schlussglocke 3 Prozent verloren hatten. Für Microsoft und Facebook ging es um je 0,1 Prozent nach oben, zuvor hatten die Titel aber 2,3 und 3,3 Prozent abgegeben. Bei Apple blieb die erhoffte Erholung jedoch aus. Die Titel zeigten sich im nachbörslichen Handel wenig verändert. Zuvor hatte ein Bericht, laut dem das neue iPhone zu langsam sein soll, den Kurs der Aktie um 3,9 Prozent gedrückt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.271,97 0,42 89,44 7,64 S&P-500 2.431,76 -0,08 -2,03 8,62 Nasdaq-Comp. 6.207,92 -1,80 -113,85 15,32 Nasdaq-100 5.741,94 -2,44 -143,35 18,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 984 Mio 910 Mio Gewinner 1.846 1.691 Verlierer 1.145 1.196 Unverändert 103 125

Ausverkauf bei Techwerten - Nach einem schwungvollen Start mit Rekordhochs der drei wichtigsten Indizes drehten die Kurse abrupt nach Süden ab. Die Hauptbewegung nach unten vollzogen dabei die Technologiewerte, so dass vor allem die Nasdaq-Indizes unter heftigen Druck gerieten. Viele Anleger wollten die üppigen hier angesammelten Gewinne einfahren, hieß es am Markt. Markant war etwa die Bewegung der Apple-Aktie, die im Tief um 5,8 Prozent absackte, mit minus 3,9 Prozent schloss und dabei unter die 50-Tagelinie fiel. Auch mit den anderen Techgiganten wie Facebook, Alphabet, Amazon oder Netflix ging es kräftig nach unten. Im Halbleitersektor lagen zum Beispiel Nvidia im frühen Geschäft 5,4 Prozent im Plus, schlossen aber nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten mit einem Minus von 6,5 Prozent. Die Aktie war in den vergangenen 48 Stunden der Gegenstand vieler positiver Analystenstimmen mit angehobenen Kurszielen gewesen. Demzufolge war sie denn auch am Donnerstag und am frühen Freitag auf Rekordhochs gestiegen. Profiteure unter den Aktien waren Finanz- und Energiewerte. Sie sind auf Jahressicht deutlich hinter dem Markt zurückgeblieben. Im Dow stiegen Goldman Sachs um 1,7 Prozent und JP Morgan um 2,4 Prozent. Der Sektor wird gegenwärtig auch gestützt von der Hoffnung auf Deregulierung sowie die steigenden Renditen. Bei den Energiewerten gewannen Chevron 2,3 Prozent und Exxon 1,9 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 3,3 1,31 14,1 5 Jahre 1,77 3,1 1,74 -15,1 7 Jahre 2,02 2,2 2,00 -23,0 10 Jahre 2,21 2,0 2,19 -23,6 30 Jahre 2,86 1,0 2,85 -20,6

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen und im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 2 Basispunkte auf 2,21 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1212 +0,0% 1,1206 1,1191 +6,6% EUR/JPY 123,61 -0,1% 123,72 123,49 +0,5% EUR/GBP 0,8783 -0,2% 0,8802 0,8814 +3,1% GBP/USD 1,2765 +0,3% 1,2732 1,2697 +3,5% USD/JPY 110,26 -0,1% 110,41 110,35 -5,7% USD/KRW 1125,18 +0,3% 1125,18 1123,70 -6,8% USD/CNY 6,7973 -0,0% 6,7980 6,7976 -2,1% USD/CNH 6,7868 +0,0% 6,7851 6,7877 -2,7% USD/HKD 7,7963 -0,0% 7,7969 7,7958 +0,5% AUD/USD 0,7530 -0,0% 0,7532 0,7539 +4,4%

Das britische Pfund zählte zu den Verlierern der britischen Unterhauswahlen. Der Dollar kletterte auf 0,7855 Pfund nach Wechselkursen um 0,7720 am Vorabend vor dem Schließen der Wahllokale. Im Euro-Dollar-Paar kam es lediglich zu kleineren Bewegungen, doch am Ende notierte der Euro wenig verändert bei etwa 1,12 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,04 45,83 +0,5% 0,21 -18,9% Brent/ICE 48,37 48,15 +0,5% 0,22 -17,7%

Erdöl blieb vergleichsweise günstig, erholte sich aber leicht von seinem jüngsten Absturz. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 45,88 Dollar. Der Rohölmarkt hat damit einen fast vierprozentigen Wochenverlust zu verkraften und die 50-Dollarmarke bleibt auch für Brent in weiter Ferne, das um 0,6 Prozent auf 48,14 Dollar anzog. Zur Wochenmitte hatten unerwartet volle US-Lager einen Ausverkauf eingeleitet. Die Sorge um das Überangebot fand neue Nahrung in den aktuellen Daten von Baker Hughes, die wieder einen Anstieg der aktiven US-Bohrlöcher indizierten, diesmal um 8 auf 741.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,80 1.266,40 +0,0% +0,40 +10,0% Silber (Spot) 17,15 17,20 -0,3% -0,06 +7,7% Platin (Spot) 943,35 940,20 +0,3% +3,15 +4,4% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,6% -0,02 +4,6%

Gold konnte von der Verkaufswelle bei Aktien nicht profitieren. Hier lastete auch die Erwartung höherer Zinsen. Für Gold ging es um 0,9 Prozent abwärts auf 1.267 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK / USA / RUSSLAND-AFFÄRE I

US-Justizminister Jeff Sessions will sich am Dienstag im Geheimdienstausschuss des Senats zu der Affäre um angebliche Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump äußern. Sessions gab seine Entscheidung am Samstag in einem Schreiben bekannt, in dem er auf die Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey Bezug nahm. Comey hatte Trump mit seiner Aussage am Donnerstag schwer belastet.

POLITIK / USA/ RUSSLAND-AFFÄRE II

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten bereit, unter Eid zur Affäre um die dubiosen Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams auszusagen. Er wies zugleich den Verdacht zurück, dass er versucht haben könnte, sich in die Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu der Russland-Affäre einzumischen.

POLITIK / USA / NATO

US-Präsident Trump hat sich zur Beistandsgarantie innerhalb der Nato bekannt. Trump sagte in einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis in Washington, er sei dem entsprechenden Artikel 5 des Nordatlantikvertrages "verpflichtet". Trump hatte im Mai schwere Irritationen beim Nato-Gipfel in Brüssel ausgelöst, weil er sich nicht zu dem Artikel bekannt hatte, wonach die Allianz jedem einzelnen ihrer Mitglieder beisteht, wenn es Ziel einer militärischen Aggression wird.

POLITIK / USA / PUERTO RICO

Bei einem Referendum in Puerto Rico haben sich nahezu alle Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass das US-Außenterritorium als gleichberechtigter Bundesstaat der Vereinigten Staaten anerkannt wird. Der Gouverneur von Puerto Rico kündigte an, für die Umsetzung des Ergebnisses zu kämpfen.

POLITIK / BRASILIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 12, 2017 01:55 ET (05:55 GMT)

Brasiliens angeschlagener Präsident Michel Temer hat vor Gericht einen Etappensieg erzielt: Ein Korruptionsverfahren gegen den Staatschef vor dem obersten Wahlgericht (TSE) endete mit einem Freispruch - Temer bleibt damit vorerst im Amt.

SIEMENS

CEO Joe Kaeser hat ein positives Fazit der Argentinien-Reise von Kanzlerin Angela Merkel gezogen. Er habe ja schon vergangenes Jahr angekündigt, dass Siemens den Umsatz bis 2020 verdoppeln und bis zu 4 Milliarden Euro im Land investieren wolle. "Und ich fühle mich nach diesem Besuch noch besser mit dieser Entscheidung", sagte er in Buenos Aires der ARD.

GLENCORE / RIO TINTO

Glencore will Coal & Allied Industries, derzeit im Besitz von Rio Tinto, für 2,55 Milliarden US-Dollar übernehmen. Im Rahmen dieses Deals habe Glencore mit der Mitsubishi Corp auch den Kauf dessen Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Hunter Valley vereinbart.

MICROSOFT

hat seine neue Spielkonsole Xbox One X vorgestellt. Das Unternehmen preist das Gerät als "leistungstärkste Konsole der Welt" an und will damit der PlayStation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen. Xbox-Teamchef Phil Spencer kündigte bei der Produktvorstellung in Los Angeles an, dass die neue Konsole ab dem 7. November weltweit für 499 Dollar (rund 446 Euro) in den Handel kommen soll.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2017 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.