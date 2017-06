Die letzten Monate in der Aktie der Deutschen Bank waren technisch gesehen nicht ganz so nach dem Geschmack der Anleger. Während der DAX immer neue Hochs erklomm, bröckelten die Kurse immer weiter. Zuletzt wurde die Unterstützung bei EUR 16.40 gebrochen und dadurch war der Angriff der Bären in Richtung des April Tiefs nahezu vorprogrammiert.

