Zwischen zwei Wahlen stand der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) von Donnerstag bis Sonntag. Während in Großbritannien die Premierministerin Theresa May eine herbe Schlappe erlitt, fuhr Frankreichs Ministerpräsident Emmanuel Macron einen weiteren Erfolg ein.

Aus der von Theresa May selbst angezettelten Wahl ging die britische Premierministerin als große Verliererin hervor. Sie hatte wählen lassen, um ihre Mehrheit in der Regierung vor den Brexit-Verhandlungen im Unterhaus zu vergrößern und steht jetzt mit weniger da als zuvor. Auch die Gespräche zur Bildung einer Koalition mit der nordirischen DUP blieben am Wochenende noch ohne Ergebnis. Als Resultat steht zumindest fest, dass May politisch als angezählt gilt. Selbst ein Rücktritt scheint nicht ausgeschlossen, obwohl sie am Freitag noch selbstbewusst die Queen um den Auftrag zur Regierungsbildung gebeten hatte. Als Folge des Wahlausgangs verlor nicht nur May, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...