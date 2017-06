DAX - Kein leichter Weg (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Nach einer Bodenbildung bei 12.660 Punkten setzte der DAX in der letzten Woche den übergeordneten Aufwärtstrend fort und durchbrach am Freitag die Hürden bei 12.745 und 12.784 Punkten. Weiter als bis zur 12.820 Punkte-Marke konnten die Bullen allerdings nicht vordringen und so bildete sich auf diesem Niveau ein Intraday-Doppelhoch. Ein schwacher Handelsverlauf in den USA belasteten den Index in der Nachbörse und so setzte der DAX wieder an den Bereich um 12.745 Punkten zurück. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Noch haben die Bullen die besseren Karten, müssen jedoch die 12.745 Punkte-Marke verteidigen, um einen erneuten Abverkauf...

