Bei Metro wissen wir nicht mehr, warum wir noch investiert sein sollen. 11 % Kursgewinn in 12 Monaten sind zu wenig und CEO Koch bot in der jüngsten HV zu wenig Perspektive.Die Teilung von Metro in zwei Sektoren, Lebensmittel-und Unterhaltungs-Elektronik-Fachmärkte, ist nachvollziehbar, aber weder kreativ noch zielführend. Übrig bleibt: Jeder Sektor hat lediglich die Chance, auf der Kostenseite an Rentabilität zu gewinnen, dem die Dynamik im Umsatz fehlt. Der Rechtsstreit mit einem Minderheits-Aktionär im Sektor Media Markt/Saturn wirkt wie ein Klotz am Bein. Ergebnis: Mit dieser Perspektive ist ein Engagement in Metro totes Kapital. Die Rollen des Großaktionärs Haniel und der Familie Schmidt-Ruthenbeck bleiben unklar. Tendenz: Eher Rückzug als Ausbau der Positionen, insbesondere derjenigen der Familie, hinter der Privatpersonen stehen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 23 vom 10.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info