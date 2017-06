Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach einer Befragung deutscher und britischer Händler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die deutschen Autobauer seien wegen ihres relativ hohen Anteils an Leasing-Angeboten besonders stark von Restwertverlusten bei Diesel-Pkw betroffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Montag. Derweil bleibe die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen trotz der Debatte um mögliche Fahrverbote in Innenstädten höher als wohl allgemein erwartet./la/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2017-06-12/08:53

ISIN: DE0007100000