Die Luftfahrtbranche ist ein knallhartes Geschäft, das nur wenige dauerhafte Gewinner hervorbringt. Die Lufthansa (WKN:823212) zählt zu den wenigen Unternehmen der Branche, die bereits seit Jahrzehnten im Geschäft und immer noch erfolgreich sind. Doch mehr denn je geht der Trend zu Billigairlines. Insbesondere Ryanair (WKN:A1401Z) ist in diesem rasant wachsenden Marktsegment extrem erfolgreich und übt damit immer größeren Druck auf die Konkurrenz aus. Die Frage ist also, wer letztendlich den Preiskampf für sich entscheiden wird und ob es überhaupt nur einen Gewinner geben wird.

Geringe Loyalität der Kunden heizt den Preiskampf an

Das große Problem der Branche ist, dass es so etwas wie einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...