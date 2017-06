HYPRES, das digitale Supraleiter-Unternehmen, hat mit dem Start seiner in Europa ansässigen, hundertprozentigen Tochter SeeQC seine Rolle für die und seine Bemühungen um die Quanteninformationsverarbeitung verstärkt. Die im italienischen Rom ansässige Firma SeeQC wird sich auf die Entwicklung von Supraleiter-Technologien für eine Reihe von Anwendungen konzentrieren, unter anderem fehlertolerantes Quantencomputing, Quantenkommunikation und Quantensimulatoren.

Im Rahmen dieser Bemühungen wird SeeQC - was für "Superconducting Energy Efficient Quantum Computing" (supraleitendes, energieeffizientes Quantencomputing) steht (www.seeqc.eu) - eng mit seinen Technologiepartnern zusammenarbeiten, darunter bedeutenden europäischen Universitätslaboren.

"In Universitäten und Forschungsteams in ganz Europa werden bedeutende Forschungs- und Technologieentwicklungen realisiert", sagte Oleg Mukhanov, CTO und Sr. EVP von HYPRES sowie Managing Director von SeeQC. "SeeQC wird Beziehungen zu diesen Vorreitern der Quantentechnologie aufbauen, die an der Spitze stehen, wenn es darum geht, zu garantieren, dass skalierbare, kommerziell nutzbare Plattformen für die Quanteninformationsverarbeitung Teil der absehbaren Zukunft sind."

Zu Beginn wird SeeQC sich auf die Entwicklung von Supraleiter-Schaltkreisen konzentrieren, um Steuerungsprobleme in Quantenrechnungssystemen zu lösen. Ein unmittelbares Ziel ist die Entwicklung von programmierbaren, kryogenischen Qubit-Steuerungen, die supraleitenden spintronischen Speicher umfassen - eine neue Art von dichtem, sehr schnellem und energieeffizientem Speicher, der bei HYPRES entwickelt wird. Aufbauend auf HYPRES' fundiertem Know-how in Josephson-Knotenpunktschaltungen wird SeeQC die Performance und Skalierbarkeit bereitstellen, die der rapide wachsende Markt der Quanteninformationsverarbeitung benötigt.

"Wir haben mit unseren Bemühungen um das Supraleiter-Quantencomputing eine kritische Phase erreicht und eine Geschäftseinheit, die sich auf diese Technologie fokussiert, wird das auf die nächste Ebene bringen", sagte Richard Hitt, CEO von HYPRES und Vorstandsvorsitzender von SeeQC. "Für HYPRES ist der richtige Zeitpunkt gekommen, seine Bemühungen um die Entwicklung der Quanteninformationsverarbeitung enger mit europäischen Innovationsführern zu verknüpfen - mit dem Start von SeeQC. Wir sind auf die Aussichten auf rapide Fortschritte gespannt, die diese Chance uns bietet. HYPRES arbeitet seit vielen Jahren mit führenden europäischen Universitäten zusammen, und dieser Schritt ist die logische Fortführung dieses Vermächtnisses."

Über HYPRES

HYPRES entwickelt und kommerzialisiert digitale Supraleiter-Technologie und integriert sie für Kunden weltweit in Systeme. Das Unternehmen bietet für eine Reihe von Mobilnetzwerk-, Metrologie- und fortschrittlichen Computing-Anwendungen unübertroffene wirtschaftliche und Performance-Vorteile. HYPRES betreibt die erste kommerzielle Fertigungsanleitung für digitale Supraleiter-Chips und hat weltweit mehr geliefert als jede andere Regierungs- oder kommerzielle Organisation. www.hypres.com.

