FMW-Redaktion

Was wir am Freitag Abend gesehen haben, kommt sehr sehr selten vor: der Nasdasq verliert gut 4%, während die beiden anderen großen US-Indizes kaum verändert handeln. Während etwa Amazon einen Flas Crash erlebt mit zweistelligen Milliardenverlusten an Marktkapitalisierung in wenigen Sekunden, steigen Bank-Aktien und gewinnen am Freitag durchschnittlich 3%, während die großen Tech-Werte, die FANG-Aktien, durchschnittlich gut 3% verlieren, dazu wird der Chip-Sektor herbe abverkauft (Nvidia mit einer Schwankungsbreite am Freitag von 15% von Hoch zu Tief). All das mit dem höchsten Volumen seit langem.

Was ist da eigentlich los? Im Grunde ein hochgefährlicher Herdentrieb, getrieben vermutlich durch Algos. Diese Lagos reagieren auf Volatilität, wenn diese zu hoch wird, ziehen sie die Reißleine und verkaufen. Um im Gegenzug dann offensichtlich andere Werte zu kaufen, am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...