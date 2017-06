Manche dieser Umweltzeichen fordern den Verzicht auf die Verwendung bestimmter Substanzen im Herstellungsprozess. So werden Cobaltverbindungen, die als Katalysatoren die oxidative Trocknung in Druckfarben unterstützen, in den Vergabekriterien grundsätzlich kritisch betrachtet.

Aus diesem Grund hat der Farbhersteller Hubergroup frühzeitig ein cobaltfreies Trocknersystem für die oxidativ trocknenden Bogenoffsetfarben entwickelt ...

