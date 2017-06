Zu wenig Frauen im Vorstand kosten die deutsche Wirtschaft Milliarden. Immerhin: In den Aufsichtsräten der Dax 30 steigt die Zahl der Frauen langsam.

Die Frauenquote in den Aufsichtsräten der 30 börsennotierten deutschen Top-Konzerne steigt langsam. Nach den Neubesetzungen auf den Hauptversammlungen der Dax-Unternehmen ist der Frauenanteil von 27 auf 29,1 Prozent gestiegen, wie die Personalberatung Russell Reynolds am Montag in München mitteilte. Allerdings gibt es große Unterschiede: 21 der 30 Dax-Konzerne erfüllen die 30-Prozent-Vorgabe, 9 dagegen nicht. Den niedrigsten Frauenanteil hat laut Studie mit 17 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...