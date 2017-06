Familie Trump bewohnt das Weißen Haus fortan gemeinsam. Denn First Lady Melania sowie Sohn Barron - die bisher im Trump Tower in New York gewohnt hatten - sind am Wochenende nach Washington gezogen.

US-Präsident Donald Trump ist nicht mehr Strohwitwer im Weißen Haus. Am Sonntag (Ortszeit) zogen auch First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in ihr neues Heim in Washington ein. "Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...