DZ BANK - DAX: Erneuter Test des Allzeithochs zu erwarten

Nach der erfolgreichen Verteidigung der "Gap"(Lücken-)Unterstützung um 12.665 Punkte am Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Handelswoche konnte ein Rückfall in die vorherige Seitwärtsbewegung vermieden werden. Aktuell pirscht sich das wichtigste deutsche Aktienmarktbarometer wieder an sein Allzeithoch vom 2. Juni (12.880 Punkte) heran. Hier ist in Kürze ein erneuter Test zu erwarten. Das Ziel der laufenden Bewegung liegt jedoch nach wie vor jenseits des Allzeithochs bei 13.060 Punkten.

