IRW-PRESS: Aguia Resources Limited: Aguias Antrag auf Aufnahme in den Börsenhandel an der TSXV wird unter Auflagen genehmigt

Aguias Antrag auf Aufnahme in den Börsenhandel an der TSXV wird unter Auflagen genehmigt

Der brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources Limited (ASX: AGR) (Aguia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297517 ) freut sich bekannt zu geben, dass der Antrag des Unternehmens auf Aufnahme als Tier-1-Emittent an der kanadischen Börse TSX Venture Exchange (TSXV) unter Auflagen genehmigt wurde. Mit dem Zweitlisting an der TSXV nach dem bereits erfolgten Börsengang an der australischen Börse (Australian Stock Exchange bzw. ASX) sichert sich das Unternehmen den Zugang zu einer erweiterten Anlegerbasis. Das Unternehmen ist derzeit mit der Erschließung seines Phosphatprojekts Três Estradas in Rio Grande do Sul (Südbrasilien) beschäftigt.

Der kanadische Börsenmarkt (TSX/TSXV) ist ein sehr solider Markt mit ausreichender Liquidität und Zugang zu Kapital, vor allem für den Bergbausektor, der mehr als 200 kanadische und mehr als 500 internationale institutionelle Investoren als Marktteilnehmer verzeichnet. Der Börsenmarkt der TSX/TSXV ist der wichtigste öffentliche Markt für Bergbauunternehmen weltweit und verfügt über 1.213 öffentliche Börsennotierungen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 297 Milliarden CAD und einer Berichterstattung von über 200 Bergbauanalysten. Im Jahr 2016 entfielen 57 % des gesamten Aktienkapitals, das im Bergbausektor aufgebracht wurde, auf die Marktsegmente TSX und TSXV, die sich damit als weltweit wichtigste Investitionsquelle für Bergbauunternehmen etablieren konnten.

Die endgültige Genehmigung für eine Börsennotierung erhält das Unternehmen, sobald es die entsprechenden Auflagen und Anforderungen der Börsenaufsicht TSXV erfüllt. Das Unternehmen wird sich bemühen, diesen Anforderungen so rasch wie möglich gerecht zu werden. Nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung wird das Unternehmen eine weitere Pressemeldung veröffentlichen.

Geschäftsführer Justin Reid erklärte: Für Aguia ist es ein riesiger Erfolg, dass der Zulassungsausschuss der TSXV unseren Antrag auf Aufnahme als Tier-1-Emittent unter Auflagen genehmigt. An den Börsen ASX und TSXV haben wir Zugang zu den beiden versiertesten und anspruchsvollsten Anlegergemeinden im Bergbausektor. Wir glauben, dass Aguias Projekt für den nordamerikanischen Markt interessant ist. Wir werden die Auflagen der TSXV selbstverständlich so rasch wie möglich umsetzen, damit Aguia in den kanadischen Börsenhandel starten kann.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Justin Reid, Geschäftsführer E: jreid@aguiaresources.com.au T: +1 416-216-5446

Catherine Stretch, Chief Commercial Officer

E: cstretch@aguiaresources.com.au T: +1 416-309-2695

Jan-Per Hole, Vice President Corporate Development Australia E: jph@aguiaresources.com.au

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

T: +61 (0) 414 899 732

Veröffentlicht durch: Ben Jarvis, Six Degrees Investor Relations: +61 413 150 448 Folgen Sie Aguia auf Twitter: @ Aguia_Resources

Über Aguia: Aguia Resources Limited (Aguia) ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Phosphatprojekten in Brasilien gerichtet ist. Aguia hat ein renommiertes und erfahrenes inländisches Team zusammengestellt, dessen Sitz sich in Belo Horizonte (Brasilien) befindet, wobei es auch Niederlassungen in Sydney (Australien) gibt. Die Schlüsselprojekte von Aguia befinden sich in Rio Grande do Sul, einer wichtigen landwirtschaftlichen Region, die zu 100 % von Phosphatimporten abhängig ist. Die Phosphatlagerstätten in Rio Grande sind qualitativ hochwertig, ermöglichen eine kostengünstige Produktion und befinden sich außerdem in der Nähe einer Straßen-, Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur. Das erfahrene Führungsteam von Aguia kann eine umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen brasilianischen Bergbauaktiva in die Produktion vorweisen

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40036 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40036&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0AGR4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000AGR4

AXC0037 2017-06-12/09:26