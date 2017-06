Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK: Wirtschaft rechnet mit 500.000 neuen Jobs

Die deutsche Wirtschaft rechnet in diesem Jahr mit 500.000 neuen Jobs. Das gehe aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, berichtete die Rheinische Post. Die meisten Jobs sollen demnach mit 130.000 bei Gesundheitsdienstleistern entstehen. In diesem Bereich werde die Nachfrage nach Arbeitskräften angetrieben durch die alternde Gesellschaft sowie ein immer größeres Gesundheitsbewusstsein.

Maschinenbauaufträge in Japan sinken stärker als erwartet

In Japan sind die Aufträge im Maschinenbau im April zum ersten Mal seit drei Monaten gesunken. Zudem gaben die Ordereingänge stärker nach als ohnehin schon von Ökonomen erwartet. Ein Abschwung im Bau- und Öffentlichen Sektor habe eine stabile Nachfrage bei Maschinen für die Halbleiterproduktion überkompensiert, so die japanische Regierung. Die Nachfrage sank bei den wichtigsten Maschinenbauaufträgen um 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Katar hält an vereinbarter Förderbremse fest

Trotz des angespannten Verhältnisses zu anderen Staaten der arabischen Welt wird Katar die Begrenzung der Ölfördermengen uneingeschränkt mittragen, auf die sich die Opec-Mitglieder und andere große Ölförderländer kürzlich geeinigt haben. Die aktuelle Lage in der Region werde sein Land nicht davon abhalten, seiner Selbstverpflichtung zur Drosselung der Ölproduktion nachzukommen, schrieb der katarische Ölminister Mohammed al-Sada in einer E-Mail.

Klare Mehrheit für Macrons Regierungsbündnis in Frankreich

Das Bündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Wie das Innenministerium in Paris in der Nacht zum Montag nach Auszählung aller Stimmen bekanntgab, erhielten Macrons Bewegung La République En Marche und die Zentrumspartei MoDem zusammen 32,32 Prozent der Stimmen. Damit kann das Bündnis mit der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung rechnen.

Britische Premierministerin will umgehend mit der Arbeit beginnen

Die britische Premierministerin Theresa May will ungeachtet von Rücktrittsforderungen schnellstens mit der Arbeit beginnen. Es gebe "einen Job zu erledigen", sagte May am Sonntag in einem Interview. Ihre neue Regierung soll am Montag zusammenkommen, am Dienstag will May nach Paris reisen. Diese Woche sollen zudem die Gespräche zwischen den Tories und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) über eine Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

Berlin kündigt zusätzliche Hilfe für afrikanische Reformstaaten an

Das Bundesentwicklungsministerium will reformorientierte afrikanische Staaten in diesem Jahr mit zusätzlichen 300 Millionen Euro unterstützen. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, es gebe aber Bedingungen: Dazu zählten der Kampf gegen Korruption, der Aufbau von Rechnungshöfen und Steuerverwaltungen.

Radikale Parteien setzen sich bei Wahl im Kosovo durch

Bei der Parlamentswahl im Kosovo am Sonntag haben sich radikale Parteien durchgesetzt: Ein Bündnis ehemaliger Rebellenführer unter Führung der Demokratischer Partei (PDK) von Präsident Hashim Thaci lag Nachwahlbefragungen zufolge bei 36,9 Prozent, wie die Nichtregierungsorganisation Demokratie in Aktion auf Basis von knapp einem Drittel der ausgezählten Stimmen mitteilte. Der frühere UCK-Führer Ramush Haradinaj könnte nach zwölf Jahren erneut Regierungschef werden.

Bürger in Puerto Rico wollen 51. Bundesstaat der USA werden

Bei einem Referendum in Puerto Rico haben sich nahezu alle Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass das US-Außenterritorium als gleichberechtigter Bundesstaat der Vereinigten Staaten anerkannt wird. Laut dem am Sonntag bekanntgegebenen Ergebnis votierten 97,2 Prozent dafür, der Karibikinsel den Status des 51. Bundesstaates zu geben - allerdings nahmen nur 23 Prozent der Stimmberechtigten an der Befragung teil.

