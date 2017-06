NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat HeidelbergCement nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 102 Euro angehoben. Analyst Arnaud Lehmann sieht mittlerweile eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei den Aktien des Baustoffkonzerns. Die Gewinnentwicklung dürfte in den kommenden Quartalen an Schwung gewinnen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Zudem profitiere der Konzern von einer günstigeren Refinanzierung./mis/ajx

ISIN DE0006047004

AXC0041 2017-06-12/09:35