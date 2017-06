Frankfurt - Die neue Woche wird von Entwicklungen in den USA bestimmt, berichten die Analysten der Helaba.Unbestrittenes Highlight dürfte die FOMC-Entscheidung am Mittwoch sein, aber auch regionale Stimmungsindikatoren, diverse Preiszahlen und Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion seien von hohem Interesse. Bezüglich des FOMC sei die vorherrschende Meinung, dass eine weitere Erhöhung des Zielbandes für FED Funds um 25 Bp auf 1,00% bis 1,25% erfolge. Mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit sei dies in den Geldmarktfutures eskomptiert.

