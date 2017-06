Düsseldorf - Seit dem zyklischen Hoch vom März bei 2,63% befindet sich die 10-jährige Rendite in den USA wieder auf dem Rückzug, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei sei gar ein Doppeltopp ausgeprägt worden. In diesem Kontext müssten Anleger nun die extrem wichtige Kumulationszone bei 2,19/2,14% im Auge behalten. Auf diesem Niveau bilde die 200-Tages-Linie (akt. bei 2,19%) zusammen mit dem Apriltief bei 2,17% und ehemaligen Aufwärtskurslücke vom November 2016 eine absolute Schlüsselunterstützung. Abgerundet werde das hier entstehende Haltecluster durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Zinsanstiegs von Juli bis Dezember 2016 (2,14%). Aufgrund der Bedeutung der angeführten Unterstützungen müsse diese Bastion aus Sicht der Rendite-Bullen unbedingt verteidigt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...