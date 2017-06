Im neuen Stadtteil Freiham im Münchner Westen hat die weissmanngroup. im November 2015 das Gewerbegrundstück "MK3" im Rahmen eines Bieterverfahrens von der Landeshauptstadt München angekauft, um dort ein Hotelprojekt mit ca. 11.000 m² Brutto-Grundfläche zu entwickeln. Diese Projektentwicklung wurde jetzt an eine Joint-Venture-Gesellschaft der SEG Development mit dem Betreiber My Home verkauft. Über die Konditionen der Transaktion wurde beiderseits Vertraulichkeit vereinbart. "Wir freuen uns über die positive Entwicklung und die enorme Nachfrage am Standort München-Freiham. Mit unserer Projektentwicklung haben wir wieder einmal genau ins Schwarze getroffen. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Platz", so Frank Heydgen, Geschäftsführer der weissmanngroup. Die Transaktion wurde für die Verkäuferin von Prof. Frank Stellmann aus der Kanzlei Goerg sowie von der Meurer und Woskowiak Unternehmensberatung GmbH begleitet. Das Münchner Familienunternehmen weissmanngroup. ist seit 1959 im Bereich Real Estate Development aktiv und verfügt als Family Office über das Equity der Brüder Dr. Arthur und Dr. Irving Weissmann. www.deal-magazin.com Disclaimer: Dies ist eine Mitteilung von DEAL-Magazin. Für den Inhalt ist ausschließlich DEAL-Magazin verantwortlich.

